23 августа 2025 в 10:30

Зимует при -30°C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия гибридная МакКаны Лайм Сорбет — это изысканный многолетник, который станет элегантным акцентом в вашем саду. Его главная особенность — махровые белоснежные цветки с легким зеленоватым оттенком, напоминающим свежесть лайма. Эти изящные соцветия, достигающие 5 см в диаметре, распускаются в июне и радуют глаз до середины лета, а при регулярном удалении увядших бутонов цветение может продлиться до осени. Растение образует компактный куст высотой до 60 см с ажурной листвой, что придает ему дополнительную декоративность.

Этот гибрид предпочитает полутенистые места, где его цветки сохраняют насыщенность оттенка и не выгорают. Он хорошо развивается на плодородных, умеренно влажных почвах с хорошим дренажом. Аквилегия отличается зимостойкостью (выдерживает морозы до -29°C) и устойчивостью к неблагоприятным условиям, включая кратковременное затопление корневой зоны. Идеально подходит для посадки в миксбордерах, тенистых уголках сада и рядом с водоемами, где его соседями могут стать хосты, папоротники и незабудки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
дачники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
