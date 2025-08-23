Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Болезнь члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского, скончавшегося на 59-м году жизни, могла быть вызвана переживаниями, такое мнение в своем Telegram-канале высказала член СПЧ Марина Ахмедова. Она также не исключила, что недуг Вышинского могли спровоцировать пытки со стороны Службы безопасности Украины.

Я уверена, что болезнь случилась с ним из-за СБУ. Из-за этих пыток и имитаций расстрела, — убеждена Ахмедова.

Она вспомнила, что познакомилась с Вышинским еще в 2014 году. Ахмедова назвала неожиданной новость, что он неизлечимо болен. По ее словам, у журналиста были живой ум и взгляд, которые создавали впечатление, что «на такой энергии ума можно жить долго».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал Вышинского выдающимся журналистом и правозащитником. Он отметил, что Вышинского не сломала даже украинская тюрьма. Фадеев напомнил, что Вышинский не пошел ни на какие сделки с Киевом. Журналист благополучно приехал в Россию в результате обмена в 2019 году.