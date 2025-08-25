Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 03:02

Мерц признал экономический кризис в Германии

Мерц: ФРГ больше не может финансировать социальное государство

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решить экономические проблемы Германии оказалось намного сложнее, чем ожидали ранее, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, в стране начался структурный кризис, передает агентство DPA.

Эта задача масштабнее, чем кто-либо из нас мог себе представить год назад. Мы переживаем не просто период экономической слабости, мы переживаем структурный кризис нашей экономики, — отметил он.

Политик призвал не питать иллюзий в отношении масштаба проблем, которые стоят перед страной. Мерц подчеркнул, что экономика ФРГ сократилась во втором квартале сильнее, чем предполагалось, власти страны больше не могут обеспечить финансирование социального государства.

Ранее стало известно, что немецкое правительство встревожено задержкой поставок китайских ресурсов для производства оружия в Германии. Многие компании могут даже приостановить производство, так как малый и средний бизнес зачастую хранит запасы лишь «на несколько недель». Германия пытается увеличить военное производство, однако для этого ей необходимо сырье из Китая, включая редкоземельные металлы.

Фридрих Мерц
Германия
кризисы
ФРГ
