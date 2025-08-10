Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР Bild: в ФРГ могут приостановить производство оружия из-за задержек сырья из КНР

Правительство Германии обеспокоено задержкой поставок китайских ресурсов для производства оружия в ФРГ, пишет газета Bild. В газете отметили, что многие компании могут даже приостановить производство.

Следует ожидать значительного ухудшения ситуации с поставками, — констатировал эксперт в области международной торговли, адвокат Амир-Саид Гассабех.

По его словам, малые и средние компании зачастую хранят запасы лишь «на несколько недель», и поступают многочисленные запросы по поводу происходящего. По информации издания, Германия увеличивает военное производство, однако для этого ей необходимо сырье из Китая, включая редкоземельные металлы.

Ранее стало известно, что в стране готовят инициативу, предусматривающую ежегодное наращивание количества добровольцев, чтобы сделать армию страны «самой сильной в Европе». В СМИ писали, что власти планируют набирать людей из числа 18-летних граждан, их число, как ожидается, достигнет до 40 тысяч к 2031-му году.

До этого профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель информировал, что значительная часть личного состава бундесвера не готова к участию в возможных боевых действиях, в германских вооруженных силах сохраняются системные проблемы. Свыше половины личного состава армии нельзя будет привлечь для выполнения боевых задач.