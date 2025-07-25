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25 июля 2025 в 04:45

Германия придумала способ сделать свою армию «самой сильной в Европе»

FT: ФРГ планирует создать самую сильную армию в Европе за счет добровольцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии готовят инициативу, предусматривающую ежегодное наращивание количества добровольцев, чтобы сделать армию страны «самой сильной в Европе», пишет Financial Times. В материале указано, что власти планируют набирать людей из числа 18-летних граждан, их число, как ожидается, достигнет до 40 тысяч к 2031-му году.

В этом году Минобороны Германии рассчитывает привлечь на службу 15 тысяч немцев, затем ежегодно увеличивать это число на три — пять тысяч. При этом им будут платить зарплату в размере около €2 тысяч (примерно 186 тысяч рублей), у них будет возможность изучать языки и получать субсидии. Добровольцы будут автоматически зачисляться в резерв, однако в ведомстве рассчитывают, что новые стимулы побудят больше граждан стать профессиональными солдатами, передает FT.

Ранее профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель информировал, что значительная часть личного состава бундесвера не готова к участию в возможных боевых действиях. По его словам, в германских вооруженных силах сохраняются системные проблемы. Свыше половины личного состава армии нельзя будет привлечь для выполнения боевых задач.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ФРГ намекнули на налаживание производства немецких дальнобойных ракет для ВСУ. Так он отреагировал на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что Украина сможет «оказывать влияние» на территорию РФ.

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