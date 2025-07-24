Военэксперт раскрыл, как именно Германия намерена помогать ВСУ Военэксперт Дандыкин заявил, что ФРГ хочет создать для ВСУ дальнобойные ракеты

В ФРГ намекнули на налаживание производства немецких дальнобойных ракет для ВСУ, заявил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин. Так он отреагировал на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что Украина сможет «оказывать влияние» на территорию РФ.

Речь идет о ракетах, которые хотят производить на территории Украины под украинскими названиями. Это будет, скорее всего, ремейк «Тауруса» с дальностью до 600 км — по некоторым данным, и за тысячу. Вряд ли это что-то изменит, но тем не менее появится возможность стрелять до Москвы и дальше, — пояснил Дандыкин.

Ракетные системы западного производства могут поступить на вооружение ВСУ уже в ближайшее время. Тем не менее, ВС РФ готовы нейтрализовать эту угрозу противника. Военные дождутся, когда ракеты выйдут на финальную стадию и нанесут удары по вражеским предприятиям, пояснил эксперт.

Ранее Йоханн Вадефуль заявил, что Украина «будет иметь средства влияния на российскую территорию». По его словам, «Украина имеет право защищаться».