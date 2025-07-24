В Германии рассказали, как Украина сможет повлиять на территорию России Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина сможет «оказать влияние» на территорию России

Украина получит возможность «оказывать влияние» на территорию России, заявил в интервью изданию Zeit глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. При этом министр не уточнил, что именно под этим подразумевается.

Украина имеет право защищаться. Для этого Украина также будет иметь средства влияния на российскую территорию, — сказал глава ведомства, говоря о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Вадефуль между тем назвал Россию «прямой угрозой» для страны. Однако, добавил он, нет ни единого шанса добиться поражения РФ в вооруженном противостоянии с Украиной. По словам главы МИД, с самого начала кризиса было ясно, что оно завершится за столом переговоров.

До этого сообщалось, что Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом Вашингтон восполнит Германии эти комплексы из собственных промышленных запасов.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия снова становится опасной. Так он отреагировал на заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО.