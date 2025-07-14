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14 июля 2025 в 20:31

В Кремле оценили готовность Писториуса «убивать российских солдат»

Песков: заявления Писториуса о готовности убивать российских солдат опасны

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германия снова становится опасной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО, передает РБК.

Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так. Германия снова становится опасной, — сказал представитель Кремля.

Ранее немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль назвал Россию «прямой угрозой» для Германии. Тем не менее, по его мнению, нет ни единого шанса добиться поражения РФ в вооруженном противостоянии с Украиной. По его словам, с самого начала кризиса было ясно, что оно завершится за столом переговоров.

Так же сообщалось, что Писториус посетил украинскую столицу. Он отметил, что прибыл в Киев для обсуждения международных вопросов, в том числе темы дальнейшей военной помощи.

При этом бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно помнить, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия. Он прокомментировал слова немецкого политика о намерении поставлять Украине такое вооружение для ударов вглубь РФ.

Борис Писториус
Россия
Дмитрий Песков
Германия
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