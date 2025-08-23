Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 08:45

Грузинская кабачковая лепешка с творогом! Самый простой рецепт за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская лепешка с кабачком и творогом. Если вы любите простую и душевную выпечку, эта лепешка станет настоящим открытием! Она сочетает в себе нежность творога, сочность кабачка и аромат свежей зелени. Это блюдо идеально подойдет для завтрака, ужина или в качестве сытной закуски. Готовится быстро и просто, а результат поражает своим вкусом и домашним уютом.

Для начала натрите на крупной терке один средний кабачок (примерно 300 граммов), посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите жидкость. В глубокой миске смешайте кабачок с 250 граммами творога, добавьте два яйца, пучок мелко рубленной кинзы или укропа, соль и перец по вкусу. Всыпьте 150 граммов муки и тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, но пластичным.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите тесто, разровняйте его ложкой или руками, формируя лепешку толщиной около 1,5–2 см. Обжаривайте на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте лепешку горячей, со сметаной или свежими овощами. Она хороша как в горячем, так и в холодном виде!

