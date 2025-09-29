Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:21

Готовлю кабачковый суп по-закарпатски. Сытно, ароматно, по-домашнему! Настоящий деревенский суп за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп я попробовала в Карпатах и влюбилась с первой ложки! Он совершенно не похож на привычные нам кабачковые супы-пюре — здесь овощи остаются кусочками, а бульон получается густым и ароматным благодаря сметане и паприке. Это очень сытный и comforting суп, который прекрасно согревает в прохладный день. А хрустящие чесночные сухарики с прованскими травами делают его по-настоящему праздничным блюдом. Ваша семья точно оценит эту вкусную новинку.

Для супа: 1 кг молодых кабачков, 2 луковицы, 2 картофелины, 200 г сметаны, 100 мл сливок, 1,5 ст. л. муки, 1 ст. л. паприки, 15 г сливочного масла, соль, перец, укроп. Для сухариков: 150 г белого хлеба, 20 мл оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. прованских трав, соль.

Кабачки и картофель нарезаем кубиками, лук — полукольцами. В кастрюле растапливаем масло, обжариваем лук до прозрачности. Добавляем муку и паприку, перемешиваем. Вливаем немного воды, добавляем картофель, тушим 10 минут.

Добавляем кабачки, заливаем водой, чтобы покрывала овощи. Варим 15 минут до мягкости. Вмешиваем сметану и сливки, прогреваем, но не кипятим. Солим, перчим, посыпаем укропом.

Для сухариков хлеб режем кубиками, смешиваем с маслом, специями и давленым чесноком. Запекаем при 180 °C 10 минут. Подаем суп с сухариками.

