29 сентября 2025 в 12:13

Королевская ватрушка нам заменяет и торт и пирожное: никто не сможет устоять перед таким лакомством

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту ватрушку я готовлю, когда хочу порадовать семью чем-то по-настоящему праздничным, но без долгой возни. Она у нас заменяет и торт, и пирожное — такая она нежная и нарядная. Основа — рассыпчатая песочная корзинка, невероятно нежная творожная начинка и воздушный крем сверху. Даже мои дети, которые обычно творог обходят стороной, уплетают эту ватрушку за обе щеки. А главное — готовится она хоть и с любовью, но совсем несложно.

Для теста: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1,5 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 1-2 ч. л. ванильного сахара, 100 г изюма, 1 ст. л. крахмала. Для крема: 250 г сметаны, 150 г сгущенки. Изюм заливаем кипятком на 15 минут.

Масло рубим с мукой и сахаром в крошку, добавляем разрыхлитель. Формируем тесто, распределяем его по форме с бортиками, делая высокие бортики. Творог протираем через сито, смешиваем с яйцами, сахаром, ванилином, крахмалом и отжатым изюмом.

Выливаем творожную начинку на тесто. Выпекаем при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Полностью остужаем. Взбиваем сметану со сгущенкой и густо покрываем ватрушку. Даем пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Получается невероятно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
творог
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
