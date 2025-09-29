Шоколадный бисквит на кефире «Три стакана» — самый простой и бюджетный. Никакой возни с миксером и весами

Шоколадный бисквит на кефире «Три стакана» — самый простой и бюджетный. Никакой возни с миксером и весами

Этот бисквит — мое спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Рецепт до смешного простой: никаких весов, миксера и сложных приемов. Все измеряется обычным стаканом, а замешивается ложкой за пять минут. Несмотря на простоту, бисквит получается невероятно нежным, влажным и шоколадным. Он никогда не оседает, становится основой для любых тортов и прекрасен сам по себе. Этот рецепт я передаю всем подругам как палочку-выручалочку.

Берем один стакан (200–250 мл) и им отмеряем: 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 2 ст. л. какао, 2 яйца, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла. Духовку разогреваем до 180°C. Форму смазываем маслом.

В миске смешиваем кефир, яйца, сахар и масло. Взбиваем венчиком до однородности. В отдельной тарелке смешиваем муку, какао, соду и соль. Постепенно соединяем сухие ингредиенты с жидкими, аккуратно перемешивая ложкой.

Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаем его в форму и выпекаем 30–40 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Даем бисквиту полностью остыть в форме. Он получается таким воздушным, что тает во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.