Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:12

Шоколадный бисквит на кефире «Три стакана» — самый простой и бюджетный. Никакой возни с миксером и весами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот бисквит — мое спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Рецепт до смешного простой: никаких весов, миксера и сложных приемов. Все измеряется обычным стаканом, а замешивается ложкой за пять минут. Несмотря на простоту, бисквит получается невероятно нежным, влажным и шоколадным. Он никогда не оседает, становится основой для любых тортов и прекрасен сам по себе. Этот рецепт я передаю всем подругам как палочку-выручалочку.

Берем один стакан (200–250 мл) и им отмеряем: 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 2 ст. л. какао, 2 яйца, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла. Духовку разогреваем до 180°C. Форму смазываем маслом.

В миске смешиваем кефир, яйца, сахар и масло. Взбиваем венчиком до однородности. В отдельной тарелке смешиваем муку, какао, соду и соль. Постепенно соединяем сухие ингредиенты с жидкими, аккуратно перемешивая ложкой.

Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаем его в форму и выпекаем 30–40 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Даем бисквиту полностью остыть в форме. Он получается таким воздушным, что тает во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
выпечка
бисквиты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.