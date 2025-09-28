Готовлю суп для холодного вечера. Сырно-грибное счастье за полчаса!

Этот суп — мой главный козырь, когда нужно накормить семью чем-то по-настоящему согревающим и вкусным без долгой готовки. В нем идеально сочетаются нежная курица, ароматные грибы и сливочный сыр, который создает ту самую бархатистую текстуру. Получается настолько сытно, что кажется, будто вы стояли у плиты полдня, хотя на деле все готовится меньше часа. Это тот самый суп, после которого на душе сразу становится тепло и уютно.

Для супа нам нужно: 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 200 г плавленого сыра, 1,5 л воды, соль, перец, зелень. Курицу и картошку режем кубиками, грибы — пластинками, лук и морковь мелко шинкуем.

В кастрюле обжариваем лук и морковь до мягкости. Добавляем курицу, готовим до белого цвета. Кладем грибы, жарим до румяности. Заливаем все горячей водой, добавляем картофель. Варим 15 минут после закипания.

Плавленый сыр натираем на терке или режем мелкими кубиками. Добавляем в суп, помешивая, пока сыр полностью не растворится. Солим, перчим по вкусу. Варим еще 5 минут на маленьком огне. Подаем со свежей зеленью. Аромат стоит умопомрачительный!

