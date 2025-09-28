Забыла о кастрюлях. Готовлю кашу в тыкве — вкуснее в разы! Рассыпчатая пшенная каша

Забыла о кастрюлях. Готовлю кашу в тыкве — вкуснее в разы! Рассыпчатая пшенная каша

Это блюдо — мой любимый осенний ритуал, когда на рынках появляются яркие тыквы. Приготовление каши прямо в тыкве превращает обычный завтрак в маленькое волшебство! Тыква пропитывает пшено своим сладковатым соком, молоко делает кашу нежной, а специи дарят согревающий аромат. Это не только невероятно вкусно, но и очень красиво — подаешь на стол прямо в натуральном «горшочке». Такую кашу обожают и взрослые, и дети.

Нам понадобится: 1 небольшая тыква (около 1,5 кг), 1 стакан пшена, 3 стакана молока, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 50 г сливочного масла, корица по вкусу. Тыкву хорошо моем, срезаем верхушку-«крышечку». Ложкой аккуратно вычищаем семена и часть мякоти, чтобы стенки остались толщиной 2–3 см.

Пшено несколько раз промываем в горячей воде, пока вода не станет прозрачной. Смешиваем пшено с сахаром, солью и корицей. Этой смесью заполняем тыкву примерно на 2/3. Заливаем молоком, чтобы оно почти покрыло крупу. Кладем внутрь кусочки сливочного масла.

Накрываем тыкву «крышечкой», ставим в глубокую форму для запекания. Отправляем в духовку, разогретую до 180°C, на 1,5–2 часа. Проверяем готовность, протыкая тыкву ножом: она должна стать мягкой. Подаем, аккуратно выкладывая кашу вместе с кусочками запеченной мякоти. Аромат стоит волшебный!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.