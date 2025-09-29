Семья точно оценит эти гнезда из фарша! Они с потрясающим вкусом и ароматом — очень сытные и нежные

Эти гнезда я готовлю, когда хочу удивить гостей или сделать обычный ужин по-настоящему праздничным. Они выглядят очень эффектно, а готовятся гораздо проще, чем кажется. Нежнейший фарш образует съедобные «чашечки», а сочная грибная начинка с сыром напоминает изысканный жюльен. Это блюдо неизменно собирает восторженные отзывы, а главное — его можно приготовить заранее и просто отправить в духовку перед подачей. Ваши близкие точно останутся довольны!

Нам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 300 г шампиньонов, 150 г сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Лук и грибы мелко режем, обжариваем до готовности. Солим, перчим, добавляем сметану и тушим 5 минут.

Фарш смешиваем с тертой луковицей, солим, перчим. Формируем из фарша шарики, делаем в каждом углубление пальцем. Выкладываем «гнезда» в форму для запекания.

Наполняем углубления грибной начинкой. Сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем при 180 °C 25–30 минут. Подаем горячими, украсив зеленью. Аромат стоит невероятный!

