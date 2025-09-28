Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сытный ужин с курицей, после которого ночью не захочется к холодильнику: всего 120 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сытный ужин с курицей обеспечит длительное чувство насыщения благодаря идеальному балансу белков и клетчатки, вам после него точно не захочется ночью к холодильнику! Калорийность блюда составляет всего 120 ккал на 100 граммов.

Рецепт: возьмите 400 г куриного филе, нарежьте кубиками и маринуйте 15 минут в смеси из 2 ст. л. соевого соуса, чеснока и лимонного сока. Обжарьте курицу на антипригарной сковороде без масла до золотистой корочки. Добавьте 200 г шампиньонов пластинами, тушите 5 минут, затем всыпьте 300 г замороженной стручковой фасоли и 1 болгарский перец соломкой. Влейте 100 мл воды, добавьте специи и тушите под крышкой 10–12 минут на среднем огне. В конце добавьте 150 г натурального йогурта без добавок, быстро перемешайте и снимите с огня.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: курица сохраняет сочность, грибы дают пикантные нотки, а овощи остаются хрустящими, создавая приятный контраст текстур. Йогуртовый соус связывает все компоненты, добавляя нежности без лишних калорий. Это блюдо богато белком (20 г на порцию), клетчаткой и витаминами.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку под клюквенным соусом: маринад, который делает мясо шелком.

