Британский журналист Джеймс Делингпол кардинально пересмотрел свои взгляды на Россию после личного визита в страну, сообщила «Известиям» голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде. По ее словам, многие на Западе до сих пор представляют Россию как СССР, хотя реальная страна сильно отличается от этих стереотипов.

Я всегда говорю журналистам и обычным людям: «Приезжайте и сами посмотрите правду — что такое Москва, что такое Россия». Потому что я бываю в Петербурге и других местах, и когда вы приедете, вы поймете, что все не так, как пишут в газетах или показывают по ТВ, — заявила журналистка.

Ранее председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что Россия в 2050 году будет не только страной сильных семей и глубокой культуры, но и технологической державой, способной не просто догонять, а опережать другие страны.

До этого инженер Эррол Маск заявил, что странам мира нужно поменять свое представление о России, так как она уже дважды спасала Европу. На Форуме будущего 2050 он назвал чепухой предостережения об опасности поездки в Россию, которое он получал, и призвал каждого посетить эту страну.