29 сентября 2025 в 04:20

Россияне назвали идеальный возраст для пенсионных накоплений

ВЦИОМ: 30% россиян считают, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 30% граждан России считают, что начинать формировать личные пенсионные накопления нужно до достижения 25-летнего возраста, передает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Еще 25% респондентов указывают на возрастной интервал от 25 до 35 лет как оптимальный для начала финансового планирования пенсии.

Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены, — заявили в центре.

Исследование демонстрирует, что среди россиян, не достигших пенсионного возраста, лишь 17% уверены в достаточности будущих пенсионных выплат для нормального уровня жизни. При этом 76% опрошенных выражают сомнения в возможности государственной пенсии покрыть их основные потребности.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

