Куриная грудка под клюквенным соусом: маринад, который делает мясо шелком

Куриная грудка под клюквенным соусом — это блюдо, которое сочетает нежность мяса и пикантно-сладкий вкус ягод. Клюква придает легкую кислинку, которая идеально оттеняет курицу, а мед и специи добавляют нотки пряности.

Рецепт: чтобы грудка получилась очень мягкой, замаринуйте ее на 30 минут в смеси из оливкового масла, лимонного сока и соли. Этот маринад делает мясо шелком. Далее обжарьте грудку на сковороде до золотистой корочки, затем тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Для соуса растопите в сотейнике 100 г клюквы, добавьте 2 ст. л. меда, щепотку розмарина и 50 мл воды. Проварите 5–7 минут до загустения.

Полейте грудку соусом и подавайте с овощами или рисом. Это блюдо станет украшением любого стола и удивит ваших гостей изысканным вкусом.

