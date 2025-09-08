Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:01

Быстрый ужин из фарша и слоеного теста: мясные лодочки на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый ужин легко приготовить из фарша и слоеного теста. Эти мясные лодочки готовятся на раз-два и поражают гармонией теста, ароматного фарша с луком и морковью и пикантных ноток сыра и специй.

Для приготовления разморозьте 500 г слоеного теста, раскатайте и нарежьте на прямоугольники. Обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей и 1 морковью до готовности, посолите, поперчите, добавьте любимые специи. На каждый прямоугольник теста выложите фарш, посыпьте тертым сыром и защипните края, формируя лодочки. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами. Эти лодочки хороши тем, что их можно приготовить заранее и заморозить, а затем быстро испечь к приходу гостей или для семейного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый плов с курицей: рецепт, который сэкономит вам кучу времени.

Дарья Иванова
