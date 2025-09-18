Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 15:59

«Прет наружу»: Лавров раскрыл, в каких странах Европы проявляется реваншизм

Лавров: среди стран Европы реваншизм проявляется в Германии и Финляндии

Глава МИД России Сергей Лавров Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Среди европейских стран реваншизм проявляется в Германии и Финляндии, заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что был поражен тем, как в Хельсинки быстро отказались от политики нейтралитета.

Я был поражен, с какой скоростью слетел весь нейтральный лак с финского руководства и как финский реваншизм просто прет наружу, — сказал Лавров.

Ранее постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов заявил, что Финляндия осталась независимой благодаря доброму отношению советского лидера Иосифа Сталина. Он отметил, что также из-за этого финский президент Густав Маннергейм смог избежать юридического преследования после Второй мировой войны.

До этого президент Финляндии Александр Стубб отметил, что его страна вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. Он считает, что Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

Россия
Сергей Лавров
Германия
МИД РФ
Финляндия
