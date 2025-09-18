Захарова обозначила позицию России по въезду для граждан ЕС Захарова заявила, что Россия не будет закрывать въезд в страну для граждан ЕС

Москва никоим образом не будет ограничивать въезд или закрывать границы для жителей Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат на брифинге отметила, что политические или какие-то другие меры для этого приниматься не будут, передает корреспондент NEWS.ru.

Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическим или [еще] каким-то образом не планируем, — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Москва считает должным сохранять человеческие контакты, такие как туризм, деловые и гуманитарные связи. Россия заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки усилиям внутри ЕС их разрушить, отметила дипломат. По мнению Захаровой, в объединении этого очень хотят, но в планы РФ такое не входит.

Ранее стало известно, что Евросоюз может представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября. По данным источников, некоторые чиновники допускают, что перечень ограничений могут обнародовать раньше.