Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:38

Захарова обозначила позицию России по въезду для граждан ЕС

Захарова заявила, что Россия не будет закрывать въезд в страну для граждан ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва никоим образом не будет ограничивать въезд или закрывать границы для жителей Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат на брифинге отметила, что политические или какие-то другие меры для этого приниматься не будут, передает корреспондент NEWS.ru.

Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическим или [еще] каким-то образом не планируем, — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Москва считает должным сохранять человеческие контакты, такие как туризм, деловые и гуманитарные связи. Россия заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки усилиям внутри ЕС их разрушить, отметила дипломат. По мнению Захаровой, в объединении этого очень хотят, но в планы РФ такое не входит.

Ранее стало известно, что Евросоюз может представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября. По данным источников, некоторые чиновники допускают, что перечень ограничений могут обнародовать раньше.

Мария Захарова
МИД РФ
Евросоюз
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.