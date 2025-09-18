«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 сентября 2025 в 09:57

В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость

Член СБ РФ Иванов: Финляндия сохранила независимость благодаря Сталину

Иосиф Сталин Иосиф Сталин Фото: Russian Look/Global Look Press

Финляндия осталась независимой благодаря доброму отношению советского лидера Иосифа Сталина, заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов. По его словам, также из-за этого финский президент Густав Маннергейм смог избежать юридического преследования после Второй мировой войны.

Финляндия сохранила независимость во многом благодаря доброму отношению к этой стране со стороны <…> товарища Сталина, — сказал Иванов.

Ранее Иванов заявил, что жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного властями республики. Он пояснил, что особый ущерб понесла юго-восточная часть страны. Со временем, возможно, правительство поймет, что дружественные отношения с Москвой куда выгоднее, чем враждебные и холодные, выразил надежду член Совбеза РФ.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что разрыв сотрудничества с Россией негативно сказался на экономике страны. Он отметил, что лесная промышленность республики потеряла 10 миллионов кубометров древесины, а компании — миллиарды евро инвестиций из-за закрытия границы и прекращения авиасообщения.

