Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 04:24

Боец в ходе штурма опорника ВСУ в одиночку одолел четырех противников

МО РФ: российский сержант в одиночку ликвидировал четверых бойцов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что Бобрик руководил операцией и смог провести российских бойцов с тыла.

Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа, — говорится в публикации.

Штурмовая группа, как уточняется, успешно зачистила опорный пункт и уничтожила десять украинских военных, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотным и слаженным действиям обошлась без потерь, отметили в ведомстве.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска за последнюю неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов Харьковской области. Он добавил, что силы успешно расширили контроль вблизи Волчанска. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Кроме того, он отметил, что освобождение российскими войсками Юнаковки в Сумской области обеспечит защиту жителей приграничья Курской области от возможных ударов. Он добавил, что для закрепления достигнутых результатов российским войскам предстоит сложная работа.

ВСУ
ВС РФ
военные
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.