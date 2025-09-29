Боец в ходе штурма опорника ВСУ в одиночку одолел четырех противников МО РФ: российский сержант в одиночку ликвидировал четверых бойцов ВСУ

Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что Бобрик руководил операцией и смог провести российских бойцов с тыла.

Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа, — говорится в публикации.

Штурмовая группа, как уточняется, успешно зачистила опорный пункт и уничтожила десять украинских военных, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотным и слаженным действиям обошлась без потерь, отметили в ведомстве.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска за последнюю неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов Харьковской области. Он добавил, что силы успешно расширили контроль вблизи Волчанска. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Кроме того, он отметил, что освобождение российскими войсками Юнаковки в Сумской области обеспечит защиту жителей приграничья Курской области от возможных ударов. Он добавил, что для закрепления достигнутых результатов российским войскам предстоит сложная работа.