Стало известно, когда РФ и США могут провести новый раунд переговоров «Известия»: новый раунд переговоров РФ и США может состояться в конце октября

Россия и США намерены провести новую встречу по устранению раздражителей этой осенью, пишут «Известия». Уточняется, что об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Как сказано в материале, Москва и Вашингтон решили до конца осени провести следующий, третий раунд переговоров. По плану — поднимут вопросы визового режима, нормализации работы посольств и участи дипломатической собственности.

Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией, — констатировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт вопреки интересам большинства украинцев.