Четыре дрона ВСУ узнали цену визита на российскую территорию Гусев: российская ПВО сбила четыре беспилотника в Воронежской области

На территориях Лискинского и Бутурлиновского муниципальных образований Воронежской области отменен режим непосредственной угрозы удара БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. В ходе мониторинга воздушного пространства расчетами ПВО были выявлены и ликвидированы четыре беспилотника ВСУ.

Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а повреждения объектов инфраструктуры не обнаружено. При этом, в Воронежском регионе продолжает действовать общий режим повышенной готовности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.