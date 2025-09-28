Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:30

Завернула, сложила — дальше готовится само! Голубчики с грибами в соусе из томатной пасты и сметаны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти голубцы стали для меня настоящим открытием, когда я искала вариант повкуснее мясных, но без лишней сложности. Грибы дают очень насыщенный аромат. А томатно-сметанный соус делает голубцы нежными и тающими во рту. Готовятся они в кастрюле, что очень удобно — не нужно стоять у плиты. Это блюдо отлично и в горячем, и в холодном виде, а на следующий день становится еще вкуснее.

Для голубцов нужно: 10–12 капустных листьев, 500 г грибов (шампиньоны или лесные), 1 луковица, 100 г риса, 2 ст. л. томатной пасты, 200 г сметаны, соль, перец, лавровый лист. Капустные листья опустите в кипяток на 3–4 минуты, чтобы стали мягкими. Рис отварите до полуготовности. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета. Смешайте с рисом, посолите, поперчите.

На каждый капустный лист положите начинку, заверните конвертиком. Уложите голубцы плотными слоями в кастрюлю. Смешайте томатную пасту со сметаной и 2 стаканами воды, залейте голубцы. Добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут. Подавайте с зеленью. Аромат стоит умопомрачительный!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
грибы
голубцы
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
