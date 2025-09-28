Ароматный плов с курицей на 120 ккал: для тех, кто сидит на диете и ПП

Этот ароматный плов с курицей — идеальное блюдо для тех, кто сидит на диете и ПП и не готов отказываться от вкусной еды даже вечером. Его калорийность составляет всего 120 ккал на 100 г.

Это блюдо содержит много белка, сложных углеводов и клетчатки, что надолго дает чувство сытости без тяжести в желудке.

Рецепт: возьмите 500 г куриного филе, нарежьте кубиками и обжарьте без масла на антипригарной сковороде до легкой корочки. Добавьте 1 крупную морковь (соломкой), 1 луковицу (кубиками) и тушите 5 минут с 50 мл воды. Всыпьте 200 г бурого риса, который богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс, добавьте специи для плова (куркуму, паприку, немного зиры) и залейте 400 мл кипятка. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут до готовности риса, в конце добавьте 2-3 зубчика чеснока.

Вкус получается насыщенным и ароматным: нежная курица сочетается с рассыпчатым бурым рисом, морковь дает легкую сладость, а специи создают традиционный восточный акцент без лишней остроты.

