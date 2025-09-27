Сочные чебуреки с мясом без жарки: готовим без тонны масла

Чебуреки без жарки — это полезная альтернатива классическому рецепту, которая сохраняет хрустящую текстуру и сочность начинки. Чебуреки получаются сочными, с тонким тестом с золотистой корочкой и ароматной мясной начинкой с луком и специями, без лишней жирности.

Рецепт: для начала замесите тесто из 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Для начинки обжарьте 400 г фарша с 2 луковицами до готовности, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку, защипните края. Смажьте чебуреки взбитым яйцом для румяной корочки и выпекайте 20–25 минут при 200 °C.

Подавайте горячими — они ничуть не отличаются по вкусу от жареных чебуреков, но готовятся без тонны масла.

