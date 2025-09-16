Хачапури с творогом в духовке: грузинский пирог за 20 минут без навыков

Хачапури с творогом — это упрощенная версия грузинского пирога, которая сочетает нежную творожную начинку и хрустящее тесто. Готовится блюдо без навыков в кулинарии и отнимет у вас 20 минут на подготовку теста и начинки.

Рецепт: замесите тесто из 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. соды. Для начинки смешайте 500 г творога, 2 яйца, пучок укропа, соль и перец. Раскатайте тесто на два круга, выложите начинку, защипните края и выпекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Секрет сочности — использование жирного творога и яиц, которые не дают начинке пересохнуть. Подавайте хачапури горячим — оно станет звездой любого застолья и не оставит равнодушным ни одного человека.

