Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода

24 августа 2025 в 22:29

Друг заключенного в Магнитогорске пытался передать наркотики с помощью арбалета

Гигантский арбалет Гигантский арбалет Фото: wikipedia.org

В Магнитогорске пресекли необычную попытку переброса наркотиков в исправительную колонию, сообщили в региональном управлении ФСИН. В ИК-18 мужчина пытался доставить запрещенные вещества с помощью арбалета.

По замыслу осужденного и его сообщника, болт со свертком наркотиков должен был перелететь через ограждение и упасть на территории колонии. Однако план провалился — сотрудники учреждения заранее узнали о готовящейся передаче.

Стрелка задержали на месте. При нем нашли 15 граммов наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сборщица грибов нашла девять килограммов синтетического наркотика в лесу рядом с коттеджным поселком в Выборгском районе Ленинградской области. Находка была обнаружена утром 20 августа. Местная полиция уже разыскивает владельца огромной партии запрещенного средства.

Кроме того, в Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.

заключенные
наркотики
арбалеты
Магнитогорск
