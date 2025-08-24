Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода Друг заключенного в Магнитогорске пытался передать наркотики с помощью арбалета

В Магнитогорске пресекли необычную попытку переброса наркотиков в исправительную колонию, сообщили в региональном управлении ФСИН. В ИК-18 мужчина пытался доставить запрещенные вещества с помощью арбалета.

По замыслу осужденного и его сообщника, болт со свертком наркотиков должен был перелететь через ограждение и упасть на территории колонии. Однако план провалился — сотрудники учреждения заранее узнали о готовящейся передаче.

Стрелка задержали на месте. При нем нашли 15 граммов наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

