Танк Т-72 Б3М из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которую входили вооруженные арбалетами и луками грузинские наемники, сообщил командир боевой машины с позывным Депутат в комментарии РИА Новости. По его словам, ДРГ подошла со стороны Орехова в Запорожской области и была замечена российскими БПЛА в посадке.

Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наемники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. И все. Начали заходить в посадку, где наши БПЛА обнаружили их. <...> И было нанесено огневое поражение с закрытых огневых позиций, плюс артиллерией. [Наемники] были уничтожены полностью, — рассказал военный.

Ранее командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист сообщил, что российские военные модернизировали трофейные мины «Пенал» и «Пряник», захваченные у ВСУ. По его словам, специалисты группировки «Запад» изучили вражеские устройства и значительно повысили их тактико-технические характеристики.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что из-за дефицита личного состава в украинской армии российские военные проникают в тыл противника. По его словам, небольшие группы по два-три человека продвигаются вглубь фронта и атакуют изнутри.