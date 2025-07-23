В российском регионе работницу завода подстрелили из лука В Петербурге работник завода выстрелил в коллегу из лука во время ссоры

На заводе в Выборгском районе Санкт-Петербурга один из работников выстрелил в коллегу из лука во время ссоры, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Раненную стрелой женщину увезли в больницу, а 39-летнего лучника — в отдел полиции.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Пострадавшая госпитализирована, — говорится в сообщении.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Норвегии мужчина открыл стрельбу из лука по людям и убил пять человек. Также несколько человек пострадали, в том числе сотрудник полиции в штатском. Инцидент произошел на юге страны в людном месте, где много магазинов. Полиция не исключает версию теракта. При этом правоохранители подчеркивают, что стрелок действовал в одиночку.