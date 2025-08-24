Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 22:49

В Раде рассказали о планах Европы использовать Украину

Дубинский: Европа снова попытается использовать Украину как живой щит

Европа может постараться использовать Украину и ее граждан в качестве живого щита, если военный конфликт снова повторится, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, размещение военных Евросоюза на Украине только поспособствует этому.

Не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие «гарантии» зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита, — отметил Дубинский.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

Также вице-президент заявил о гибкости российской стороны на переговорах по урегулированию конфликта. Вместе с этим он отметил, что США также добросовестно ведут переговорный процесс одновременно и с Россией, и с Украиной, прикладывая усилия для прекращения боевых действий. Таким образом политик ответил на вопрос о том, манипулирует ли Москва Вашингтоном.

