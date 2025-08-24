Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео

В Пекине прошла репетиция воздушной части военного парада, приуроченного к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Во время мероприятия над жилыми кварталами были замечены вертолеты с флагами Китая, а самолеты оставляли в небе разноцветные полосы дыма — все это попало на видео очевидцев. Парад состоится 3 сентября.

Ранее Токио призвал страны Европы и Азии не участвовать в параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией. Рекомендации были распространены через дипломатические представительства. По мнению японского правительства, мероприятия КНР акцентируют внимание на негативных аспектах прошлого.

До этого дипломаты стран ЕС в Китае решили бойкотировать военный парад — причиной стал визит президента России Владимира Путина. Посол ЕС Хорхе Толедо и ряд других европейских дипломатов отказались от участия в мероприятии.