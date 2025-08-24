Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 19:26

Япония призвала страны ЕС не участвовать в победном параде Китая

Люди посещают Мемориальный зал жертв Нанкинской резни, устроенной японскими оккупантами Люди посещают Мемориальный зал жертв Нанкинской резни, устроенной японскими оккупантами Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Токио призвал европейские и азиатские страны воздержаться от участия в параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает Kyodo. Отмечается, соответствующие рекомендации распространялись через посольства и дипломатические представительства.

Японская сторона считает, что мероприятия КНР чрезмерно подчеркивают негативное прошлое. Власти также советовали тщательно взвесить участие глав государств в торжествах. Военный парад состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Авторы статьи предположили, что в этом году в Китае возрастут антияпонские настроения в связи с выходом фильма «Нанкинская фотостудия», основанного на массовых убийствах и насилии в городе Нанкине, устроенных японскими войсками в декабре 1937 года. По разным оценкам, погибли до 300 тысяч мирных жителей и военнопленных.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что представленные Россией доказательства о планах использования Японией бактериологического оружия во времена Второй мировой войны являются неоспоримыми. Речь идет о рассекреченных документах, которые обнародовала ФСБ России к 80-летию завершения разгрома Квантунской армии Японии во время Маньчжурской стратегической наступательной операции с 9 по 19 августа 1945 года.

парады
Азия
Евросоюз
Китай
Япония
