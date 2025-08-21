Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:40

В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии

МИД КНР: данные России о бактериологическом оружии Японии неоспоримы

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Представленные Россией доказательства о планах использования Японией бактериологического оружия во времена Второй мировой войны являются неоспоримыми, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала копии рассекреченных документов, которые обнародовала ФСБ России, передает пресс-служба ведомства.

Официальные данные, обнародованные Россией, вновь подтверждают, что факты ведения бактериологической войны японским милитаризмом неопровержимы и не подлежат отрицанию, — сказала Нин.

Ранее в Сети появились цифровые копии рассекреченных документов ФСБ о планах Японии применить бактериологическое оружие против советских, китайских и американских войск. Ведомство опубликовало их к 80-летию завершения разгрома Квантунской армии во время Маньчжурской наступательной операции.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что японцам необходимо запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце, чтобы страна больше не повторила ошибок прошлого. Он напомнил, что с окончания конфликта прошло 80 лет, и большинство жителей уже не знают, с чем столкнулись предыдущие поколения. Исиба добавил, что народ должен передать потомкам воспоминания о тех днях и обещание отказаться от военных конфликтов.

Япония
ФСБ
документы
войны
СССР
