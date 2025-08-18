Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:29

Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека

SCMP: европейские дипломаты могут не посетить парад в Пекине из-за визита Путина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дипломаты стран Европейского союза в КНР могут бойкотировать военный парад в Пекине, который намечен на 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пять информированных источников. По данным SCMP, причиной может послужить визит президента России Владимира Путина.

Как сказано в материале, на параде не будет присутствовать посол ЕС в Китае Хорхе Толедо. По данным авторов, также от посещения мероприятия решили отказаться и некоторые другие европейские диппредставители.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений России и США. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу РФ с улыбкой.

Китай
парады
Евросоюз
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.