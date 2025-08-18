Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека

Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека SCMP: европейские дипломаты могут не посетить парад в Пекине из-за визита Путина

Дипломаты стран Европейского союза в КНР могут бойкотировать военный парад в Пекине, который намечен на 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пять информированных источников. По данным SCMP, причиной может послужить визит президента России Владимира Путина.

Как сказано в материале, на параде не будет присутствовать посол ЕС в Китае Хорхе Толедо. По данным авторов, также от посещения мероприятия решили отказаться и некоторые другие европейские диппредставители.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений России и США. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу РФ с улыбкой.