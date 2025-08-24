Куриные бедра под грибной шубой: вкуснятина из самых обычных ингредиентов

Эта вкуснятина из самых обычных ингредиентов поразит контрастом текстур: нежнейшие куриные бедра под грибной шубой с хрустящей корочкой. Мясо, пропитанное сливочно-чесночным ароматом, идеально сочетается с шампиньонами.

Рецепт: обжарьте 4 куриных бедра (кожей вниз) на оливковом масле до румяности, посолите, поперчите. Отдельно обжарьте 200 г шампиньонов с луком и 2 зубчиками чеснока. На каждое бедро выложите грибную смесь, сверху — 2 ст. л. сметаны, смешанной с 1 ч. л. горчицы, и посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте 20 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Подавайте с картофельным пюре — сливочный соус, образующийся на дне формы, идеально его дополнит. Куриные бедра под грибной шубой выглядят празднично, но готовятся из бюджетных ингредиентов — отличный вариант для ужина после работы!

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны в сметано-горчичном маринаде.