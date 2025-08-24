Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 20:32

Куриные бедра под грибной шубой: вкуснятина из самых обычных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта вкуснятина из самых обычных ингредиентов поразит контрастом текстур: нежнейшие куриные бедра под грибной шубой с хрустящей корочкой. Мясо, пропитанное сливочно-чесночным ароматом, идеально сочетается с шампиньонами.

Рецепт: обжарьте 4 куриных бедра (кожей вниз) на оливковом масле до румяности, посолите, поперчите. Отдельно обжарьте 200 г шампиньонов с луком и 2 зубчиками чеснока. На каждое бедро выложите грибную смесь, сверху — 2 ст. л. сметаны, смешанной с 1 ч. л. горчицы, и посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте 20 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Подавайте с картофельным пюре — сливочный соус, образующийся на дне формы, идеально его дополнит. Куриные бедра под грибной шубой выглядят празднично, но готовятся из бюджетных ингредиентов — отличный вариант для ужина после работы!

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны в сметано-горчичном маринаде.

курица
грибы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский режиссер признался в симпатии к русскому кино
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми
Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР
Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль BMW протаранил микроавтобус с детьми
Одна страна пообещала поставлять в Россию больше техники и автомобилей
Дуров дал оценку своему аресту французской полицией
Великобритания готовится к массовым жертвам
Группа студентов утонула на популярном египетском курорте
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Пугачева поздравила с наградой от Зеленского музыканта из рядов ВСУ
В Венгрии жестко ответили Зеленскому на слова об ударе по «Дружбе»
Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа
В Минске простились с легендарным «Фантазером»
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.