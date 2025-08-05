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05 августа 2025 в 16:01

Шампиньоны в сметано-горчичном маринаде: готовим на мангале или в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шампиньоны в сметано-горчичном маринаде — это нежное ароматное блюдо с золотистой корочкой и пикантным сливочным вкусом. Это идеальная закуска к мясу или самостоятельное блюдо, которое готовится за считаные минуты.

Для маринада смешайте 200 г сметаны, 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Очищенные шампиньоны (500 г) залейте маринадом и оставьте на 30 минут.

Для приготовления на мангале нанижите грибы на шпажки, чередуя с ломтиками лука, жарьте 10–12 минут, переворачивая. Для духовки разложите грибы на противне и готовьте при 200 °C на 15–20 минут до румяности.

Готовые грибы получаются сочными внутри с хрустящей корочкой, где чувствуется сливочная нежность сметаны, острота горчицы и легкая кислинка лимона. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить быстрое хачапури на мангале: это блюдо сведет с ума даже грузинскую бабушку.

шампиньоны
рецепты
грибы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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