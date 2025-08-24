Кабачки по-грузински на зиму! Вкуснейшая заготовка — маринуем в банках 1 л

Если вы любите яркие, острые и ароматные закуски, этот рецепт станет настоящим открытием! Эти кабачки по-грузински сочетают нежность овощей, жгучую остроту перца и пряность грузинских специй. Идеальная заготовка для тех, кто ценит насыщенные вкусы и хочет добавить немного кавказского гостеприимства в зимние обеды.

Для приготовления возьмите 2 килограмма молодых кабачков. Тщательно вымойте их и нарежьте кольцами толщиной около 1 сантиметра. Посолите и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок — это поможет сохранить хрустящую текстуру. Затем промокните кабачки бумажным полотенцем. Обжарьте кольца на растительном масле до легкой золотистости с двух сторон.

Приготовьте соус: в глубокой миске смешайте 500 граммов сметаны, 5 измельченных зубчиков чеснока, 1 чайную ложку аджики, щепотку острого перца и 1 чайную ложку хмели-сунели. Добавьте половину пучка мелко нарубленной кинзы и тщательно перемешайте.

В стерильные банки укладывайте кабачки слоями, обильно перемазывая каждый слой соусом. Следите, чтобы не оставалось воздушных пузырей. Закройте банки крышками и храните в холодильнике. Закуска будет готова через сутки, но настоящий вкус раскроется через неделю. Эти кабачки прекрасно подходят к мясу, картошке или просто как самостоятельная закуска!

