Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 21:28

Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы

Фото: АГН «Москва»

Туристы из Саудовской Аравии, передвигавшиеся на микроавтобусе Mercedes, пострадали в результате серьезного ДТП с BMW в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, различные травмы получили двое детей 7 и 8 лет, водитель и пассажирка. Всех их госпитализировали.

В публикации отмечается, что очевидцы сами вытащили пострадавших из перевернутого микроавтобуса. Канал также пишет, что BMW с номерами 666 принадлежит 33-летней жительнице Адыгеи.

Ранее сообщалось, что авария произошла на Фрунзенской набережной. От удара микроавтобус перевернулся. В салоне находились водитель, две женщины и трое детей. Одна из пассажирок получила перелом ребер, а у ребенка диагностированы глубокие порезы. На месте работают спасатели, обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого стало известно, что два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. Водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.

Москва
ДТП
аварии
туристы
Саудовская Аравия
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми
Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР
Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль BMW протаранил микроавтобус с детьми
Одна страна пообещала поставлять в Россию больше техники и автомобилей
Дуров дал оценку своему аресту французской полицией
Великобритания готовится к массовым жертвам
Группа студентов утонула на популярном египетском курорте
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Пугачева поздравила с наградой от Зеленского музыканта из рядов ВСУ
В Венгрии жестко ответили Зеленскому на слова об ударе по «Дружбе»
Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа
В Минске простились с легендарным «Фантазером»
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.