Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы

Туристы из Саудовской Аравии, передвигавшиеся на микроавтобусе Mercedes, пострадали в результате серьезного ДТП с BMW в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, различные травмы получили двое детей 7 и 8 лет, водитель и пассажирка. Всех их госпитализировали.

В публикации отмечается, что очевидцы сами вытащили пострадавших из перевернутого микроавтобуса. Канал также пишет, что BMW с номерами 666 принадлежит 33-летней жительнице Адыгеи.

Ранее сообщалось, что авария произошла на Фрунзенской набережной. От удара микроавтобус перевернулся. В салоне находились водитель, две женщины и трое детей. Одна из пассажирок получила перелом ребер, а у ребенка диагностированы глубокие порезы. На месте работают спасатели, обстоятельства аварии устанавливаются.

