Раскрыты детали о расстреле, который капитан ГАИ устроил в Приморье Lenta.ru: капитан ГАИ Семидоцкий устроил массовый расстрел 23 года назад

23 года назад в современной истории России произошел первый случай массового расстрела, устроенный милиционером. В 2002 году в поселке Ярославский Приморского края капитан милиции Сергей Семидоцкий открыл огонь по посетителям местного кафе.

В результате погибли пять человек, еще 12 человек получили тяжелые ранения. Сам Семидоцкий пытался свести счеты с жизнью и скончался в больнице. Трагедия стала результатом конфликта Семидоцкого с одним из посетителей кафе его бывшей жены «Диско-Бар». Милиционер заметил, что тот припарковался неправильно, и сделал замечание нарушителю, однако мужчина грубо от него отмахнулся.

После этого капитан ГАИ вернулся на место ссоры с карабином, заряженным армейскими патронами, которые на тот момент были запрещены к свободному обороту. Позже следствие установило, что и разрешение на охотничий «Вепрь» у Семидоцкого было просроченным.

Коллеги называли стрелявшего хорошим человеком, однако было известно, что тот злоупотреблял алкоголем и бил экс-супругу. При этом в ведомстве никак не реагировали на домашнюю агрессию своего сотрудника, несмотря на неоднократные жалобы женщины.

Ранее сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению за массовый расстрел людей в супермаркете Москвы экс-майор милиции Денис Евсюков до сих пор не выплатил компенсацию потерпевшим. Трагедия произошла в ночь на 27 апреля 2009 года. В результате два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими.