Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 07:59

Раскрыты детали о расстреле, который капитан ГАИ устроил в Приморье

Lenta.ru: капитан ГАИ Семидоцкий устроил массовый расстрел 23 года назад

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

23 года назад в современной истории России произошел первый случай массового расстрела, устроенный милиционером. В 2002 году в поселке Ярославский Приморского края капитан милиции Сергей Семидоцкий открыл огонь по посетителям местного кафе.

В результате погибли пять человек, еще 12 человек получили тяжелые ранения. Сам Семидоцкий пытался свести счеты с жизнью и скончался в больнице. Трагедия стала результатом конфликта Семидоцкого с одним из посетителей кафе его бывшей жены «Диско-Бар». Милиционер заметил, что тот припарковался неправильно, и сделал замечание нарушителю, однако мужчина грубо от него отмахнулся.

После этого капитан ГАИ вернулся на место ссоры с карабином, заряженным армейскими патронами, которые на тот момент были запрещены к свободному обороту. Позже следствие установило, что и разрешение на охотничий «Вепрь» у Семидоцкого было просроченным.

Коллеги называли стрелявшего хорошим человеком, однако было известно, что тот злоупотреблял алкоголем и бил экс-супругу. При этом в ведомстве никак не реагировали на домашнюю агрессию своего сотрудника, несмотря на неоднократные жалобы женщины.

Ранее сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению за массовый расстрел людей в супермаркете Москвы экс-майор милиции Денис Евсюков до сих пор не выплатил компенсацию потерпевшим. Трагедия произошла в ночь на 27 апреля 2009 года. В результате два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими.

ГАИ
Приморье
расстрелы
конфликты
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержаны организаторы сервиса с персональными данными на 25 ТБ
В одной из стран СНГ умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны
Китайский посол высказался о расширении ШОС
В Турции раскрыли условие для завершения конфликта на Украине
Опубликовано первое видео со спасенными на Итурупе туристами
Школьница ослепла после ношения лечебных линз
В Верховной раде раскрыли имя главаря террористических групп СБУ в ЕС
Появилось видео с заплыва через Босфор, во время которого пропал Свечников
Фон дер Ляйен оправдалась за «несовершенное» соглашение с Трампом
Гастроэнтеролог рассказал, чем опасна изжога после шашлыка
ЦБ просит передышку для экономики: что будет с ключевой ставкой
Мобилизованные в загонах и тяжелые бои в ДНР: новости СВО к утру 25 августа
Раскрыты детали о расстреле, который капитан ГАИ устроил в Приморье
Опрос показал, сколько россиян считают себя «совершенно особым народом»
В Китае раскрыли, как Москва и Пекин неожиданно ударили по экономике США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 августа: инфографика
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.