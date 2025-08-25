Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:05

В Евросоюзе раскрыли, как не допустили «праздника для Москвы и Пекина»

Фон дер Ляйен: ЕС подписал торговое соглашение с США, чтобы огорчить РФ и Китай

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Евросоюз подписал торговое соглашение с Вашингтоном, так как отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам высокопоставленной чиновницы, соглашение обеспечивает стабильность и предсказуемость для производителей ЕС и позволяет избежать торгового противостояния, которое могло бы ослабить европейские позиции. Вместо этого сторонам удалось договориться о «сильной, если не идеальной сделке», указала она.

Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине, — отметила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары, включая древесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

Урсула фон дер Ляйен
США
Россия
сделки
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Суд в Москве заблокировал сайты с «руководством по сексу с собаками»
Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.