В Евросоюзе раскрыли, как не допустили «праздника для Москвы и Пекина»

В Евросоюзе раскрыли, как не допустили «праздника для Москвы и Пекина» Фон дер Ляйен: ЕС подписал торговое соглашение с США, чтобы огорчить РФ и Китай

Евросоюз подписал торговое соглашение с Вашингтоном, так как отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам высокопоставленной чиновницы, соглашение обеспечивает стабильность и предсказуемость для производителей ЕС и позволяет избежать торгового противостояния, которое могло бы ослабить европейские позиции. Вместо этого сторонам удалось договориться о «сильной, если не идеальной сделке», указала она.

Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине, — отметила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары, включая древесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.