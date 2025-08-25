Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:41

Появились кадры с бомбой внутри иконы для теракта в Крыму

ФСБ опубликовала видео с бомбой внутри иконы после задержания женщины в Крыму

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с бомбой внутри иконы, которую женщина пыталась доставить в Управление ФСБ по Крыму и Севастополю, информирует ТАСС. По данным источника, 54-летняя гражданка РФ была вовлечена в террористическую деятельность спецслужбами Украины.

На видео видно, как эксперт в перчатках снимает обрамление иконы, внутри которой спрятано самодельное взрывное устройство. Исполнитель указания украинских кураторов спрятал СВУ по периметру изображения ликов святых. Сама рама иконы была украшена искусственными цветами и листьями.

Женщина сообщила, что ей позвонил куратор и спросил, получила ли она посылку. После этого на следующий день рано утром должна была состояться встреча около здания УФСБ России по региону. Куратор по видеосвязи давал распоряжения и инструктировал россиянку для совершения преступления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила замаскированную под православную икону бомбу к зданию управления ведомства в Крыму. Оказалось, что украинские спецслужбы обманом вовлекли в террористическую деятельность 54-летнюю женщину.

