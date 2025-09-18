Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:00

Чудо архистратига Михаила: история православного праздника 19 сентября

Чудо архистратига Михаила, или Михайлово чудо: суть православного праздника 19 сентября Чудо архистратига Михаила, или Михайлово чудо: суть православного праздника 19 сентября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Православные христиане 19 сентября отмечают день памяти архангела Михаила и вспоминают о чуде, которое сотворил этот святой. Сегодня расскажем о чуде архангела Михаила и также узнаем, что это за праздник, чему он посвящен, какая легенда с ним связана и как святой спас от разорения целый храм.

Чудо архистратига Михаила: краткие факты

История праздника связана с чудесным спасением храма, которое произошло по воле архангела Михаила в городе Колоссы во Фригии более 17 столетий тому назад. Благодаря молитве церковь была спасена от захватчиков, а восхищенный народ увидел, насколько всемогущ Господь и что могут сотворить искренняя молитва и вера.

Что за праздник — Воспоминание чуда архистратига Михаила

Воспоминание чуда архистратига, то есть предводителя ангелов, Михаила, или Михайлово чудо, — это праздник, посвященный событию, произошедшему в IV веке на территории современной Турции, когда архистратиг Михаил спас христианскую церковь от разрушения.

Согласно преданию, в этом месте бил источник с целебной водой, которому покровительствовал архангел Михаил. В благодарность за исцеление своей немой дочери один из местных жителей построил храм в честь святого. В IV веке здесь служил праведник по имени Архипп, который вел строгую и благочестивую жизнь.

Язычники, не переносившие храм и христианские службы в нем, решили уничтожить источник и церковь. Они соединили воды двух рек и направили их течения на храм, чтобы затопить и разрушить его. И тогда Архипп призвал на помощь архистратига Михаила. В ответ на его молитвы явился сам святой. Он ударил посохом по расположенной неподалеку горе, создав расщелину, в которую устремились воды рек, миновав храм. Чудо спасения храма стало знаменательным событием для всех христиан в этой местности.

Чудо архистратига Михаила напоминает верующим о силе и могуществе архангела, который, как гласят предания, выступает защитником церкви и ее верующих от любых бед и нападений.

Чудо архистратига Михаила: история православного праздника 19 сентября Чудо архистратига Михаила: история православного праздника 19 сентября Фото: РИА Новости

Михайлово чудо в православной культуре

Чудесное спасение храма, совершенное архангелом Михаилом, стало популярным сюжетом для икон. Такие произведения можно узнать по следующим деталям:

  • на иконе будут написаны Архипп и сам архангел;
  • вокруг них можно увидеть горы и реку;
  • архангел Михаил (на иконе будет изображен с крыльями) держит в руке посох, которым бьет о землю, на ней от этого образуется расщелина;
  • река стекает в образованную трещину.

Наши предки в День Михайлова чуда устраивали гулянья и сельские праздники, на которых обсуждали важные проблемы своей общины. Еще они старались угощать малоимущих и нищих. А хлебные крошки со стола стряхивали и бросали в воздух — это служило своеобразным оберегом от нечисти.

Ранее мы поделились историей праведных Богоотцов Иоакима и Анны.

иконы
православные праздники
христианские праздники
христианство
Екатерина Метелева
Е. Метелева
