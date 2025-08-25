Почти 600 россиян застряли в китайском Хайнане из-за тайфуна Около 600 россиян не могут вылететь из китайского города Санья из-за тайфуна

Около 600 россиян не могут вылететь из китайского города Санья в провинции Хайнань из-за тайфуна, заявил ТАСС вице-консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. По его словам, туристов временно расселили по гостиницам.

На данный момент в городе Санья остается около 600 человек, которые не вылетели за последние сутки, — сказал Рымарь.

Вице-консул добавил, что сейчас задержаны рейсы в Москву, Уфу, Владивосток и Новосибирск. В консульстве отметили, что аэропорт Саньи скоро начнет принимать самолеты на посадку.

