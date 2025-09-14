Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025

Власти КНДР запретили гражданам «караоке», но оставили «эскимо»

Кореевед Ланьков: в КНДР запретили англицизмы и оставили русское «эскимо»

Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Власти Северной Кореи запретили гражданам употреблять англицизмы, но разрешили вместо «мороженого» употреблять русское «эскимо», рассказал «Газете.Ru» кореевед Андрей Ланьков. Бороться с заимствованиями из английского и японского языков в КНДР начали еще в 50-х годах прошлого века, но 12 сентября лидер страны Ким Чен Ын расширил список запрещенных слов.

Ланьков сообщил, что теперь северокорейцам не рекомендуется говорить и писать «гамбургер» и «караоке». И отметил парадоксальность замены английской версии слова «мороженое» (ice cream) на «эскимо». Это слово в Северной Корее воспринимается как русское, поэтому и не вызывает отторжения.

О том, что попавшее в корейский язык из русского слово «эскимо» — это не что иное, как использовавшийся в России полушуточный англицизм «эскимо пай», то есть эскимосский пирожок, я подозреваю, никто в Корее просто не знает, — высказался Ланьков.

Ранее эксперт объяснил, почему охрана лидера КНДР Ким Чен Ына зачистила все следы его пребывания на переговорах в Пекине. Группа сопровождения избавилась от личных вещей и даже от стакана воды, который трогал политик. Ланьков полагает, что так спецслужбы заботятся о сохранении в секрете состояния здоровья Ким Чен Ына.

