Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов Депутат Иванов увидел в англицизмах опасность для суверенитета России

Русский язык нужно очистить от англицизмов, среди которых «апдейт», «брифинг» или «тайминг», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, от этого зависит суверенитет РФ.

Сегодня в бизнес-среде, официальных документах и даже госструктурах процветает бездумное заимствование иностранных слов: «эйчары», «тайминги», «брифы» — порой складывается впечатление, что некоторые чиновники и предприниматели просто стесняются говорить по-русски. Зачем называть специалиста по кадрам «эйчаром», если есть прекрасное русское слово «кадровик»? Зачем «брифинг», если можно сказать «совещание», — считает Иванов.

По его словам, нужны рекомендации для госорганов и бизнеса по использованию русскоязычных аналогов иностранных терминов. Стоит ввести систему поощрений для компаний, которые сознательно отказываются от англицизмов в документах и коммуникации, добавил Иванов.

Особое внимание следует уделить пресс-службам и СМИ. Некоторые пресс-релизы читаешь и диву даёшься: сплошные «дедлайны», «апдейты» и «контенты». Защита языка — это не просто борьба за слова, это защита нашей культуры и суверенитета, — подытожил Иванов.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назвал русский язык основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии. По его убеждению, РФ успешно противостоит попыткам «отменить» русскую культуру. Также он отметил успехи страны в противодействии навязыванию установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.