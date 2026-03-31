Замглавы ФНС и сенатор Иконников поспорили из-за «дашборда»

Сенатору Иконникову не понравился англицизм в названии сервиса для губернаторов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников выступил с критикой употребления англицизма «дашборд» в названии цифровой платформы для губернаторов, которую представил парламентариям заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников. Дискуссия о целесообразности использования этого термина развернулась в ходе заседания комитета. Запись трансляции опубликована на RuTube-канале Совета Федерации.

Мы в последнее время приняли законы, которые говорят, что нужно как-то переходить на русские слова, уходить от иностранных слов. А вот у вас называется «дашборд губернатора»? Почему «дашборд», а не «рэдборд», «блэкборд»? спросил он.

В ответ Колесников напомнил, что «губернатор» — это не исконно русское слово, но предложил варианты замены. Известно, что цифровая система госуправления «дашборд губернатора» была запущена в октябре 2025 года.

Ранее заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская сообщила, что слово «хоббихорсинг» может быть включено в один из словарей русского языка. По ее словам, это вполне вероятно, если вид спорта будет становиться популярнее.

